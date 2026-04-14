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Geheime Nazi-Expeditionen

Geheime Nazi-Expeditionen: Runen

WELTFolge vom 14.04.2026
Geheime Nazi-Expeditionen: Runen

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Geheime Nazi-Expeditionen

Folge vom 14.04.2026: Geheime Nazi-Expeditionen: Runen

43 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Der Forschungsverein Ahnenerbe wurde von Heinrich Himmler gegründet, um historische Beweise für die Überlegenheit der Deutschen zu sammeln. Während die Theorien der Nazi-Forscher im Ausland als absurde und ideologische Spinnereien entlarvt wurden, begeisterte sich der SS-Mann für jede Geschichtsverdrehung. So wurden einfache Höhlenmalereien als hochkomplexe, urgermanische Schriftzeichen ausgelegt. Es wurde sogar verbreitet, die Menschen im antiken Rom hätten germanisches Blut in sich getragen.

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