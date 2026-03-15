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Geheimnisse der Arktis

Wildes Yukon

Blue AntStaffel 2Folge 2vom 15.03.2026
Wildes Yukon

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Geheimnisse der Arktis

Folge 2: Wildes Yukon

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

In den abgelegenen, kargen Regionen der Arktis schmilzt das Eis nur für ganz kurze Zeit im Sommer. Dennoch leben zahlreiche wilde Tiere und einige Stämme der Inuit in der Gegend des Mackenzie-Deltas und der Tundra von Nunavik. Doch das Überleben in der Eislandschaft stellt einen harten Kampf für alle dar.

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