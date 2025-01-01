Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nadine besucht dieses Mal Latexmama. Die Mittvierzigerin hat sich voll und ganz dem Thema Latex verschrieben. Der Fundus an Ganzkörper-Suits ist enorm, sodass es sich Nadine natürlich nicht nehmen lässt, selbst in einen hineinzuschlüpfen. Nadine lässt sich im nächsten Schritt lebendig mumifizieren und ans Kreuz hängen. Kann man beim Sex eigentlich Dinge falsch machen? Definitiv. Vor allem aber in der Anbahnung zu diesem. Wir zeigen die gängigsten Fehler und vor allem, wie es richtig geht. Dass gerade beim Blick ins Schlafzimmer Männer und Frauen oft unterschiedlich denken, ist bekannt. Wie es um Themen wie Körperbehaarung steht, wird sich bei unserer Gegenüberstellung zeigen. Auch dieses Mal bitten wir beide Geschlechter auf unseren lebenden Fragebogen. Die Sex-Test-Dummies brauchen dieses Mal auch viel Kraft, sie probieren ein Love-Toy für Fußfetischisten.

