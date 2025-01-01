Staffel 2 Folge 3: GEiL blickt durchs SchlüssellochJetzt kostenlos streamen
Geil! So treibt's Österreich
Folge 3: Staffel 2 Folge 3: GEiL blickt durchs Schlüsselloch
GEiL! blickt dieses Mal durchs Schlüsselloch bei Jung und Alt. Was verändert sich mit den Jahren, nimmt der Stellenwert SEX tatsächlich ab und gibt es wirklich etwas, was den Beischlaf in den Schatten stellt? Als Trend bezeichnen kann man mittlerweile die Sex-Positive Bewegung, die besonders unter jüngeren Zeitgenoss:innen regen Zulauf findet. Grund genug für Host Nadine eine ebensolche Party zu besuchen. Was auch nicht immer klar zu unterscheiden ist, ist der Arbeitsplatz und Wohnort von Nika Venus. Sie ist Webcam Callgirl und sendet aus dem Kinderzimmer im Elternhaus. Mutter und Vater sehen das mittlerweile gelassen, doch das war nicht immer so. Eine interessante Familiendynamik, die auch von ungewöhnlichen Usergeschenken nicht aus der Ruhe gebracht werden kann. Doch nicht nur junge Frauen sind vor der Webcam aktiv. Oma Vicky ist ein Silver Surfer auf der Welle der hemmungslosen Erotik. Sie hat ihre Sexualität aus familiären Gründen erst recht spät entdeckt und begonnen diese auszuleben. Eine waschechte GILF, also Granny I like to f*ck, denn ihr Beuteschema sind junge Männer, die erfahrene Frauen suchen. Recht unerfahren hingegen sind die jüngsten unter uns, die gerade ihre ersten sexuellen Kontakte hatten – sollte man meinen. Wir haben Teenager im Alter von 14 – 17 Jahren eingeladen, um sie auszufragen... über alles. Um ihre Anonymität zu wahren, sind sie mit Tiermasken geschmückt und sprechen frei über Fragen wie: Was muss man beim Sex können? Wo lernt man wie ES geht und welche Rolle spielt Social Media dabei? All das ist gewürzt mit einer sinnlichen Prise unserer Sex-Test-Dummies, die keinerlei Scheu zeigen, wieder skurrile Love-Toys zu probieren und ihre Meinung dazu preiszugeben.
