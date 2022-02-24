Staffel 2 Folge 2: Backstage beim Porno-Dreh mit Mick BlueJetzt kostenlos streamen
GEiL! stellt dieses Mal die Frage: Wie viel echter Sex steckt wirklich in einem Porno? Und vor allem: Was geben diese Filme als Lehrmaterial fürs Schlafzimmer her? Dazu reisen wir mit Nadine ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In der Hochburg der Pornoindustrie, Los Angeles, treffen wir nämlich ihn: Porno-Superstar Mick Blue. Der 45-jährige Steirer ist „Performer of the Year 2022“ und hat bereits ein aufreibendes Leben hinter sich. Exklusiv gewährt er uns Backstage Einblicke in die Welt des Porno-Drehs. So sind wir dabei, wenn Mick und seine Drehpartnerin Caitlin Bell vorab Details besprechen und die Arbeit beginnen. Wie viel wird den Akteuren am Set abverlangt? So einiges! Auch Nadine, denn sie ist am Set für das Gleitgel zuständig. Doch wir sind auch dort, um was zu lernen. So erfahren wir was der Unterschied zwischen dem realen und „gespieltem“ Liebesspiel ist und wie sich so ein Job mit dem Privatleben vereinen lässt. Ein Paar die das vorleben ist Adult-Model Texas Patti und ihr Partner Patrick. Zusammen sind sie in die USA ausgewandert, um die Karriere weiter anzukurbeln – mit Erfolg. Während sich Texas Patti vor der Kamera am wohlsten fühlt, ist Patrick nicht nur Lebens-, sondern auch Geschäftspartner. Er produziert viele Videos selbst und hat dabei auch Einblicke in das Sehverhalten der User – und eben dieses unterscheidet sich signifikant zwischen Männern und Frauen. Nadine entlockt der Darstellerin aber auch Details zur Drehvorbereitung, die bei Frauen üblicherweise durchaus umfangreicher ausfällt als bei den männlichen Akteuren. So spielt die Ernährung eine wesentliche Rolle. Auch die Sex-Test-Dummies haben einiges zu melden. Die Route 66 führt bei ihnen in die Hose. Und so testen sie Love-Toys für LKW-Fahrer und einen Betäubungsspray, um beim Fellatio ein Level aufzusteigen. Letzteres ist eine Grundsatzfrage, denn nicht immer muss der Mund Teil der Schlafzimmeraction sein, so der generelle Tenor. Was zu gutem Sex dazugehört ist nicht immer klar zu definieren.
