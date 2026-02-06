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Gemischtes Doppel - Beinahe wahre Geschichten

Gemischtes Doppel - Beinahe wahre Geschichten (3/10)

ORF1Staffel 1Folge 18vom 06.02.2026
Gemischtes Doppel - Beinahe wahre Geschichten (3/10)

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Gemischtes Doppel - Beinahe wahre Geschichten

Folge 18: Gemischtes Doppel - Beinahe wahre Geschichten (3/10)

23 Min.Folge vom 06.02.2026

Katharina Straßer und Thomas Stipsits meistern in 100 Rollen 1000 Lebenslagen - frech, humorvoll und politisch unkorrekt. Ob am Amt, im Nobelwinzerkeller, im Zugabteil, an der nächsten Straßenecke oder im Kinderzimmer: Überall lauern beinahe wahre Geschichten.

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