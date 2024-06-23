dokFilm: Gender, Queer, Wir - Identität im WandelJetzt kostenlos streamen
Gender, Queer, Wir - Identität im Wandel
Folge 1: dokFilm: Gender, Queer, Wir - Identität im Wandel
Gendermainstreaming oder Genderwahn? Der Begriff Gender ist in aller Munde und wird emotional diskutiert. Schon lange geht es dabei nicht mehr nur um biologische Frauen und Männer, sondern auch um Geschlechtsidentitäten, die von den traditionellen Vorstellungen abweichen. Was bedeutet Geschlecht? Wie viele Geschlechter gibt es tatsächlich? Wer hat darüber die Deutungshoheit? Und: Wie hängen Geschlechtsidentität und Körper zusammen? Anlässlich des Pride Month beleuchtet „dokFilm“ in der neuen Dokumentation „Gender, Queer, Wir – Identität im Wandel“ von Stefan Wolner und Anna Katharina Wohlgenannt diese und andere Fragen zum Thema Geschlecht und Identität aus kulturhistorischer und gesellschaftspolitischer Sicht. Neben Expertinnen und Experten aus den Gender-Studies, der Psychologie und den Sozialwissenschaften kommen auch Personen, die außerhalb der klassischen Gesellschaftsnormen leben, zu Wort. Der Film führt durch den vermeintlichen Gender-Dschungel und holt Zuseherinnen und Zuseher ohne jegliches Vorwissen ab. Bildquelle: ORF/Red Monster Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick