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Generation Chatbot

Generation Chatbot: Die Schule und das Handy

ORF1Staffel 1Folge 1vom 18.02.2025
Generation Chatbot: Die Schule und das Handy

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Folge 1: Generation Chatbot: Die Schule und das Handy

45 Min.Folge vom 18.02.2025

Fanny Stapf führt in dieser Doku durch die Welt der Schule und der Nutzung des Handys. Vom Volksschulalter beginnend geht sie den Fragen nach, ab wann das Handy für Kinder ins Spiel kommt, ob hintergrundbeleuchtete Displays einen Einfluss auf die neuronale Entwicklung haben und wie sich der Umgang mit dem Handy im Unterricht nach der 5. Schulstufe entwickelt. Jugendliche kommunizieren mit Chatbots mitunter schon ebenso viel wie mit realen Personen. Neben der Analyse der Handynutzung zeigt die Doku auch Ansätze für Lösungen und Alternativen im Umgang mit Smartphones auf. Regie: Heidi Neuburger-Dumancic Redaktion: Gerald Heidegger / ORF Topos Bildquelle: ORF/RAUM.FILM

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