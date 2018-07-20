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Genial daneben - Das Quiz

Kaya Yanar & Thomas Hermanns

SAT.1Folge vom 20.07.2018
Kaya Yanar & Thomas Hermanns

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 20.07.2018: Kaya Yanar & Thomas Hermanns

44 Min.Folge vom 20.07.2018Ab 6

Was ist ein Trottelprivileg? Warum trägt die Braut einen Brautstrauß? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Lasagne-Methode? In der Comedy-Quizshow "Genial daneben - das Quiz" mit Hugo Egon Balder lösen Hella von Sinnen, Wigald Boning und zahlreiche Gaststars skurrile, bunte und wissenswerte Fragen des Publikums im Studio. Nur wer es schafft, die Promis aufs Glatteis zu führen, hat am Ende die Chance auf 5.000 Euro.

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