Kaya Yanar & Thomas HermannsJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 20.07.2018: Kaya Yanar & Thomas Hermanns
44 Min.Folge vom 20.07.2018Ab 6
Was ist ein Trottelprivileg? Warum trägt die Braut einen Brautstrauß? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Lasagne-Methode? In der Comedy-Quizshow "Genial daneben - das Quiz" mit Hugo Egon Balder lösen Hella von Sinnen, Wigald Boning und zahlreiche Gaststars skurrile, bunte und wissenswerte Fragen des Publikums im Studio. Nur wer es schafft, die Promis aufs Glatteis zu führen, hat am Ende die Chance auf 5.000 Euro.
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Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 1-4: SAT.1