Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 06.11.2019
Oliver Pocher & Christoph M. Ohrt

Oliver Pocher & Christoph M. OhrtJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 06.11.2019: Oliver Pocher & Christoph M. Ohrt

44 Min.Folge vom 06.11.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Oliver Pocher & Christoph M. Ohrt. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Rechte: Sat.1

Alle verfügbaren Folgen