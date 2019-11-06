Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 06.11.2019
Jeannine Michaelsen & Joey Kelly

Folge vom 06.11.2019: Jeannine Michaelsen & Joey Kelly

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Jeannine Michaelsen und Joey Kelly. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen. Rechte: Sat.1

