Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Thomas Hermanns & Mimi Fiedler

Thomas Hermanns & Mimi FiedlerJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Thomas Hermanns & Mimi Fiedler

43 Min.Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Lisa Feller und Jana Ina Zarrella. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen