Folge vom 30.09.2019
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 30.09.2019: Zietlow & Mousse T.
43 Min.Folge vom 30.09.2019
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Sonja Zietlow und Mousse T.. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
