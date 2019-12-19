Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 19.12.2019
Jeannine Michaelsen und Karl Dall

Jeannine Michaelsen und Karl DallJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 19.12.2019: Jeannine Michaelsen und Karl Dall

43 Min.Folge vom 19.12.2019

Zuwachs bei der "Genial daneben-Familie": Martin Rütter verstärkt das Promi-Panel und stellt sich gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Unterstützt werden sie heute von den Gästen Jeannine Michaelsen und Karl Dall. Nur wenn es dem Fragesteller gelingt, die Promis in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

