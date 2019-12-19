Folge vom 19.12.2019
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 19.12.2019: Jeannine Michaelsen und Karl Dall
43 Min.
Zuwachs bei der "Genial daneben-Familie": Martin Rütter verstärkt das Promi-Panel und stellt sich gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Unterstützt werden sie heute von den Gästen Jeannine Michaelsen und Karl Dall. Nur wenn es dem Fragesteller gelingt, die Promis in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© Sat.1