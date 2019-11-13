Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 13.11.2019
Moghaddam und Beck

43 Min.Folge vom 13.11.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Nina Moghaddam und Tom Beck. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

