Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 25.02.2019
Yanar & Van De Meiklokjes

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 25.02.2019: Yanar & Van De Meiklokjes

43 Min.
Ab 18

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Kaya Yanar und Enie van de Meiklokjes . Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

