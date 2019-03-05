Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 05.03.2019
Mike Krüger & Osan Yaran

Mike Krüger & Osan Yaran

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 05.03.2019: Mike Krüger & Osan Yaran

43 Min.Folge vom 05.03.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Mike Krüger und Osan Yaran. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

