Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 18.03.2019
Mimi Fiedler & Ingo Appelt

Folge vom 18.03.2019: Mimi Fiedler & Ingo Appelt

43 Min.Folge vom 18.03.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Mimi Fiedler und Ingo Appelt. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

