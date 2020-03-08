Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben

Was ist das "Türkische Handtuch"?

SAT.1Staffel 5Folge 11vom 08.03.2020
Was ist das "Türkische Handtuch"?

Folge 11: Was ist das "Türkische Handtuch"?

45 Min.Folge vom 08.03.2020Ab 6

Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. In dieser Folge dabei: Michael Kessler, Kaya Yanar und Bülent Ceylan

