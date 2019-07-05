Was ist das "Buch der 99 Narren"?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 2: Was ist das "Buch der 99 Narren"?
45 Min.Folge vom 05.07.2019Ab 6
Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Diesmal werden die beiden Rate-Profis unterstützt von Özcan Cosar, Carolin Kebekus und Mike Krüger.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Genial daneben
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1