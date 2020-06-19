Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben

Von welchem Brauch leitet sich die Bezeichnung Pantoffelheld ab?

SAT.1Staffel 6Folge 3vom 19.06.2020
45 Min.Folge vom 19.06.2020Ab 12

Wer könnte Fragen gemeiner stellen als Hugo Egon Balder? Keiner. Deshalb fordert der Moderator in der neuen Staffel der Kult-Comedyshow "Genial daneben" das Rate-Team wieder ganz besonders heraus: Hella von Sinnen und Wigald Boning beantworten zusammen mit weiteren Gästen skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.

