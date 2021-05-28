Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben

SAT.1Staffel 7Folge 4vom 28.05.2021
Folge 4: In welcher Sportart verschafft "Frischkleben" Vorteile?

45 Min.Folge vom 28.05.2021Ab 6

Wer könnte Fragen gemeiner stellen als Hugo Egon Balder? Keiner. Deshalb fordert der Moderator in der neuen Staffel der Kult-Comedyshow "Genial daneben" das Rate-Team wieder ganz besonders heraus: Hella von Sinnen und Wigald Boning beantworten zusammen mit weiteren Gästen skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.

