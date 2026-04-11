Mega-Kranschiff - Heerema SleipnirJetzt kostenlos streamen
Geniale Technik
Folge 1: Mega-Kranschiff - Heerema Sleipnir
47 Min.Folge vom 11.04.2026
Die Meere sind nicht ungefährlich, vor allem für den, der seinen Arbeitsplatz auf den Ozeanen hat. Wellen, Wind und Regen machen jedes Bauvorhaben auf hoher See zu einer schwierigen und gefährlichen Aufgabe. In einem derart rauen Umfeld braucht man ein Schiff, das über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt: Die Heerema Sleipnir! Die Sleipnir ist benannt nach dem achtbeinigen Pferd des Gottes Odin aus der nordischen Mythologie. Ein 140.000 Tonnen schweres Megaschiff mit zwei Kränen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Geniale Technik
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0