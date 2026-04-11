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Geniale Technik

Mega-Kranschiff - Heerema Sleipnir

ServusTVStaffel 6Folge 1vom 11.04.2026
Mega-Kranschiff - Heerema Sleipnir

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Folge 1: Mega-Kranschiff - Heerema Sleipnir

47 Min.Folge vom 11.04.2026

Die Meere sind nicht ungefährlich, vor allem für den, der seinen Arbeitsplatz auf den Ozeanen hat. Wellen, Wind und Regen machen jedes Bauvorhaben auf hoher See zu einer schwierigen und gefährlichen Aufgabe. In einem derart rauen Umfeld braucht man ein Schiff, das über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt: Die Heerema Sleipnir! Die Sleipnir ist benannt nach dem achtbeinigen Pferd des Gottes Odin aus der nordischen Mythologie. Ein 140.000 Tonnen schweres Megaschiff mit zwei Kränen.

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