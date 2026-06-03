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Georges Bizet: Die Perlenfischer
Folge 1: Georges Bizet: Die Perlenfischer
133 Min.Folge vom 03.06.2026
Der ORF zeigt die Neuinszenierung von Georges Bizets "Les pêcheurs de perles" an der Wiener Staatsoper - eine Oper von 1863, in der Freundschaft, Pflicht und verborgenes Begehren unauflösbar miteinander verbunden sind. Unter der musikalischen Leitung von Daniele Rustioni legt das Orchester der Wiener Staatsoper Bizets Partitur klar und transparent frei. Mit Kristina Mkhitaryan, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier und Ivo Stanchev ist die Produktion hochkarätig besetzt und beleuchtet Les pêcheurs de perles als feinsinniges Werk über Nähe, Loyalität und die Zerbrechlichkeit menschlicher Versprechen. Bildquelle: Wiener Staatsoper/Michael Pöhn
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Georges Bizet: Die Perlenfischer
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