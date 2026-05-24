Germany Shore
Folge 6: Folge 6
50 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 16
Bei einer Party im Beach-Club fliegen ordentlich die Fetzen. Walentina und Belly suchen ein Gespräch mit Emilija, die sich auf Hatis Seite geschlagen hat. Yasins Ex taucht auf und bringt sein neues Liebesglück mit Antonia gewaltig ins Schwanken.
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Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV & © Season 1-2: MTV Germany