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Geschichte des Openballs

Opernball-Geschichte: Mode auf dem Opernball

ORF2Staffel 1Folge 1vom 28.02.2025
Opernball-Geschichte: Mode auf dem Opernball

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Geschichte des Openballs

Folge 1: Opernball-Geschichte: Mode auf dem Opernball

3 Min.Folge vom 28.02.2025

In drei Kapiteln widmet sich ORF Topos der kulturpolitischen Bedeutung des Opernballs für Österreich. Allegra Mercedes Pirker von der ORF Kultur besucht mit Moderator Andi Knoll drei zentrale Punkte um und in der Oper. Beide zeichnen die Geschichte von Hofoper zu Staatsoper nach. In dieser Folge geht es um das Thema Mode auf dem Opernball.

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