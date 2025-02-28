Opernball-Geschichte: Mode auf dem OpernballJetzt kostenlos streamen
Geschichte des Openballs
Folge 1: Opernball-Geschichte: Mode auf dem Opernball
3 Min.Folge vom 28.02.2025
In drei Kapiteln widmet sich ORF Topos der kulturpolitischen Bedeutung des Opernballs für Österreich. Allegra Mercedes Pirker von der ORF Kultur besucht mit Moderator Andi Knoll drei zentrale Punkte um und in der Oper. Beide zeichnen die Geschichte von Hofoper zu Staatsoper nach. In dieser Folge geht es um das Thema Mode auf dem Opernball.
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