Liebeszauber - Jan, Tim und die HexeJetzt kostenlos streamen
Gewitter im Herz
Folge 2: Liebeszauber - Jan, Tim und die Hexe
20 Min.Ab 6
Die Hexe Minerva scheint für Jan und Tim mehr als einen Besuch wert zu sein, um die Liebe zu finden. Dabei wird nicht nur geräuchert, denn auch ein paar Haare der beiden werden verbrannt, um die guten Geister für die Partnersuche zu beschwören.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gewitter im Herz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn