Folge 6: Blind Dinner für Jan
Tim hat für Jan zum Herz-Finale einen ganz besonderen Tag im Date-Bootcamp geplant. Dazu hat Tim Blind Dates eingeladen: "AviveHD", "Fabi Wndrlnd" woei den Bachelor Paul Janke und einige Überraschungen. Jan ist jedoch nicht begeistert.
