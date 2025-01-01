Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gewitter im Herz

Blind Dinner für Jan

JoynStaffel 1Folge 6
Blind Dinner für Jan

Blind Dinner für JanJetzt kostenlos streamen

Gewitter im Herz

Folge 6: Blind Dinner für Jan

20 Min.Ab 12

Tim hat für Jan zum Herz-Finale einen ganz besonderen Tag im Date-Bootcamp geplant. Dazu hat Tim Blind Dates eingeladen: "AviveHD", "Fabi Wndrlnd" woei den Bachelor Paul Janke und einige Überraschungen. Jan ist jedoch nicht begeistert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gewitter im Herz
Joyn
Gewitter im Herz

Gewitter im Herz

Alle 1 Staffeln und Folgen