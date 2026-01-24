Ghost Adventures
Folge vom 24.01.2026: Der Geistertunnel
44 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Zak und sein Team tauchen in die Dunkelheit ein, die die historische Stadt Sutro in Nevada umgibt. Die Geisterjäger vermuten, dass ein alter Bergbautunnel der Grund für die unheilvolle Aura der verlassenen Siedlung sein könnte. Was hat es mit den zahlreichen Todesfällen, Katastrophen und mysteriösen Bränden auf sich?
