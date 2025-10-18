Ghost Adventures
Folge vom 18.10.2025: Die unheimlichen Schwestern
44 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Zak untersucht in Kalifornien das Henry-Levy-Haus. Seltsame Erzählungen ranken sich um das Gebäude: Unsichtbare Kräfte sollen Besucher quälen, eisige Kälte breitet sich beim Betreten aus und Schritte von Geistern wurden gehört. Schnell stellt das Team fest, die Levy-Schwestern hatten kein gutes Karma und sorgen auch nach ihrem Tod dafür, dass keine Familie in diesem Haus je glücklich wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-21: Warner Bros. Discovery, Inc.