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Ghost Adventures

Schwarzes Gold

TLCFolge vom 15.11.2025
Schwarzes Gold

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Ghost Adventures

Folge vom 15.11.2025: Schwarzes Gold

44 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

In der historischen Stadt Mentryville fand einst der erste Ölstreik statt. Zak trifft Evan, der von der indigenen Vergangenheit erzählt. Egal, wo - in Mentryville spukt es überall. Schattenwesen, glühende Energien oder Geister treiben ihr Unwesen. Haben die Ölquellen das heilige Land gestört und dadurch einen unheilvollen Fluch über die Stadt gebracht?

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