Ghost Hunters
Folge vom 09.02.2024: Das paranormale Brauhaus
TAPS wird gerufen, um ein Restaurant und eine Brauerei aus dem Jahr 1900 in Pittsburgh zu untersuchen. Früher beherbergten die Gebäude eine Kirche, eine Schule und ein Pfarrhaus, was Hinweise darauf geben könnte, warum es in diesem Gebäudekomplex nun spukt. Der Eigentümer und seine Angestellten haben auf dem Gelände immer wieder schreckliches erlebt. Es gibt Berichte über eine weibliche Erscheinung, eine unheilvolle Präsenz, sowie eine männliche Stimme, die zu hören ist, wenn niemand in der Nähe ist. Während der Ermittlungen erfährt das Team, dass eine junge Frau 1918 an der Spanischen Grippe gestorben ist und dass ihr Mann sie versehentlich an der Stelle getötet hat, an der sich heute das Restaurant befindet. Könnte die weibliche Erscheinung eine dieser Frauen sein, die das tragische Ende ihres Lebens nicht verarbeiten konnte?