Ghost Loop - Wenn der Spuk niemals endet
Folge vom 12.05.2023: Hell’s Gate
45 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 16
Die paranormalen Experten fahren nach Lubbock in Texas, um der verzweifelten Michelle zu helfen, die von einem Wesen heimgesucht wird, das es auf ihr Baby abgesehen hat. Sie schreckt Nacht für Nacht hoch, ist dann wie gelähmt und muss zuschauen, wie eine Schattengestalt über dem Kinderbett schwebt. Michelle hat panische Angst, dass sie einen Dämon ins Haus gelassen hat: Sie war mit zwei Freunden auf Geisterjagd am Hell’s Gate, einem berüchtigten Spuk-Hotspot in Lubbock. Und diese Freunde sind jetzt tot. Einer beging Selbstmord, der andere starb durch einen Autounfall. Die Ghosthunter müssen sofort handeln.
