Ghost Whisperer - Stimmen aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 14: Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
42 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Melinda und Delia machen mit Hilfe einer Videokamera Jagd auf einen Sprayer, der ihren Laden mit Graffiti beschmiert hat. Sie finden heraus, dass es sich um den Studenten Justin Jates handelt, der Melinda schon öfter gedroht hat, die Öffentlichkeit über ihre Fähigkeiten in Kenntnis zu setzen. Justin erinnert sich augenscheinlich nicht an seine Spray-Aktionen. Es stellt sich heraus, dass er ein Aneurysma hat, das nicht operiert werden kann, und dass er bald sterben wird ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren