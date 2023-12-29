Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Glanz für die Ewigkeit - Die Restaurierung von Stift Melk

Glanz für die Ewigkeit - Die Restaurierung von Stift Melk

ORF2Staffel 1Folge 1vom 29.12.2023
Glanz für die Ewigkeit - Die Restaurierung von Stift Melk

Glanz für die Ewigkeit - Die Restaurierung von Stift MelkJetzt kostenlos streamen

Glanz für die Ewigkeit - Die Restaurierung von Stift Melk

Folge 1: Glanz für die Ewigkeit - Die Restaurierung von Stift Melk

28 Min.Folge vom 29.12.2023

Stift Melk ist ein Bauwerk der Superlative. Das Barockjuwel an der Donau in Niederösterreich wurde vor 300 Jahren errichtet und gilt als sinnbildlichster Barockbau Österreichs. Die Dimensionen sind enorm: Stift Melk hat 1365 Fenster und 500 Räume, die Dachfläche des gesamten Stiftes beträgt 4 Hektar. Enorm sind auch die Restaurierungsarbeiten, die getätigt werden müssen, um diesen Bau zu erhalten. Diese waren heuer allerdings von Corona stark beeinträchtigt: die Einnahmen aus dem Tourismus sind eingebrochen und geplante Restaurierungen mussten ausgesetzt werden. Die Produktion aus dem Landesstudio Niederösterreich zeigt Stift Melk aus bisher unbekannten Perspektiven. Ein Jahr lang hat das Filmteam immer wieder Restaurierungsarbeiten an der Kuppel von Stift Melk begleitet. Bis in 46 Meter Höhe über dem Stiftshofniveau ist das Kamerateam vorgedrungen und hat die Bauarbeiter bei ihrer spektakulären Arbeit beobachtet. 770 Quadratmeter Kupferdach wurden dabei neu gemacht, der schadhafte Dachstuhl der Kuppel erneuert. Alleine der Gerüstaufbau dafür hat 6 Wochen gedauert und 60 Tonnen Gerüst wurden dabei verbaut. Die Dokumentation zeigt neben den aufwendigsten Restaurierungsarbeiten der vergangenen Jahre auch unbekannte Seiten des Stiftes. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Glanz für die Ewigkeit - Die Restaurierung von Stift Melk
ORF2
Glanz für die Ewigkeit - Die Restaurierung von Stift Melk

Glanz für die Ewigkeit - Die Restaurierung von Stift Melk

Alle 1 Staffeln und Folgen