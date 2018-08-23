Global Gladiators
Folge 1: Ankunft in Thailand
96 Min.Folge vom 23.08.2018Ab 12
Acht Prominente reisen in einem ausgebauten Frachtcontainer quer durch das Land des Lächelns. In spektakulären Challenges müssen sich die "Gladiatoren" beweisen: Welcher Promi hat die nötige Nervenstärke und wird "Global Gladiator" 2018?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Global Gladiators
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben