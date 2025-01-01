Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise

Teil 3

xploreStaffel 1Folge 3
Teil 3

Teil 3Jetzt kostenlos streamen

GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise

Folge 3: Teil 3

59 Min.Ab 6

Nach dem Gipfel des Mount Kinabalu auf Borneo steht ein abenteuerlicher Transport des Zebras auf die indonesische Insel Sumatra an. Dann ergibt sich eine einzigartige Gelegenheit: ein Besuch der Mentawai Indianer auf der vorgelagerten Insel Palau Siberuth. Fern der Zivilisation stößt er auf ein Urzeitvolk mit universellen, menschlichen Werten - ein tiefer Einblick in die Vergangenheit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise
xplore
GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise

GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise

Alle 2 Staffeln und Folgen