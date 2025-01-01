GlobalTrek - Die Kunst der inneren Reise
Folge 5: Teil 5
68 Min.Ab 6
In dieser Folge besucht Lei von der indonesischen Insel Flores aus die Komodo Inselgruppe. Lei nimmt die letzte Fähre von Flores auf die Insel Timor. Hier bereitet er die Verschiffung des Zebras nach Australien vor. In Australien angekommen, erwartet Lei eine vollkommen andere Welt, die er sich mit dem Motorradreisendem Amos aus der Schweiz für eine Weile teilt.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:de, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Mindexploring Projects M.E.P.