GO! Spezial vom 01.12.2022
GO! Spezial
Folge 339: GO! Spezial vom 01.12.2022
Folge vom 05.12.2022Ab 6
Ob autonomes Fahren aus Japan oder auch Highspeed Elektroautos aus der marokkanischen Wüste: "GO! Spezial" informiert, regt auf und unterhält! Dabei reist "GO! Spezial" von fernen Destinationen bis hin zur heimischen Garage und bleibt immer nah an Österreich und den Menschen.
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen