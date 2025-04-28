Zum Inhalt springenBarrierefrei
GO! Spezial
ATVStaffel 2025Folge 14vom 28.04.2025
5 Min.Folge vom 28.04.2025

"GO! Spezial" gibt einen umfassenden und intimen Einblick in alle Themenbereiche der modernen Mobilität. Immer hautnah am Geschehen und am Puls der Zeit. Ob autonomes Fahren aus Japan oder auch Highspeed Elektroautos aus der marokkanischen Wüste: "GO! Spezial" informiert, regt auf und unterhält! Dabei reist "GO! Spezial" von fernen Destinationen bis hin zur heimischen Garage und bleibt immer nah an Österreich und den Menschen.

ATV
