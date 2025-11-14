Zum Inhalt springenBarrierefrei
GO! Spezial vom 14.11.2025

ATV 2Staffel 2025Folge 34vom 14.11.2025
Folge 34: GO! Spezial vom 14.11.2025

5 Min.Folge vom 14.11.2025

"GO! Spezial" gibt einen umfassenden und intimen Einblick in alle Themenbereiche der modernen Mobilität. Immer hautnah am Geschehen und am Puls der Zeit. Ob autonomes Fahren aus Japan oder auch Highspeed Elektroautos aus der marokkanischen Wüste: "GO! Spezial" informiert, regt auf und unterhält! Dabei reist "GO! Spezial" von fernen Destinationen bis hin zur heimischen Garage und bleibt immer nah an Österreich und den Menschen.

ATV 2
