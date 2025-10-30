GO! Spezial vom 31.10.2025Jetzt kostenlos streamen
GO! Spezial
Folge 32: GO! Spezial vom 31.10.2025
Folge vom 30.10.2025
"GO! Spezial" gibt einen umfassenden und intimen Einblick in alle Themenbereiche der modernen Mobilität. Immer hautnah am Geschehen und am Puls der Zeit. Ob autonomes Fahren aus Japan oder auch Highspeed Elektroautos aus der marokkanischen Wüste: "GO! Spezial" informiert, regt auf und unterhält! Dabei reist "GO! Spezial" von fernen Destinationen bis hin zur heimischen Garage und bleibt immer nah an Österreich und den Menschen.
