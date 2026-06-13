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GO! Spezial

GO! Spezial vom 12.06.2026

ProSiebenStaffel 2026Folge 21vom 13.06.2026
GO! Spezial vom 12.06.2026

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GO! Spezial

Folge 21: GO! Spezial vom 12.06.2026

5 Min.Folge vom 13.06.2026

"GO! Spezial" gibt einen umfassenden und intimen Einblick in alle Themenbereiche der modernen Mobilität. Immer hautnah am Geschehen und am Puls der Zeit. Ob autonomes Fahren aus Japan oder auch Highspeed Elektroautos aus der marokkanischen Wüste: "GO! Spezial" informiert, regt auf und unterhält! Dabei reist "GO! Spezial" von fernen Destinationen bis hin zur heimischen Garage und bleibt immer nah an Österreich und den Menschen.

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