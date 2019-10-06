Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 06.10.2019: Dozer Dave kehrt zurück
44 Min.Folge vom 06.10.2019Ab 6
Marble Rock hat keinen Zugang zum Wasser. Konventionelle Minenarbeit ist dort nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Aber man munkelt, dass es in der Region dicke Nuggets gibt. Deshalb hat Schatzsucher Dave Turin das verwaiste Schürfgebiet noch nicht endgültig abgeschrieben. Möglicherweise haben Goldgräber dort im 19. Jahrhundert kostbares Edelmetall zurückgelassen. Der Abenteurer will auf Nummer sicher gehen und untersucht das Terrain gemeinsam mit einem Geologen. Und in Nevada hat „Dozer Dave“ zwei weitere verlassene Goldminen im Visier.
Genre:Reality, Abenteuer
