Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 26.10.2022: Old Dans letzter Einsatz
44 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 6
Die Schatzsucher wollen mit zwei Waschanlagen in Alaska 50 Unzen Edelmetall pro Woche ans Tageslicht befördern. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, muss das Team „The Roach“ und „Old Dan“ permanent mit Erdreich füttern. Aber heftiger Niederschlag lässt über Nacht die Flüsse und Bäche in der Umgebung anschwellen. Der Grundwasserspiegel steigt an und die Wassermassen bereiten den Goldgräbern große Probleme. Flüssigen Schlamm können Dave Turin und seine Mitstreiter nicht verarbeiten. Die Männer müssen das Areal trockenlegen, bevor sie weiterschürfen.
Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
