Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 25.10.2023: Ein alter Hase lernt dazu
44 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 6
In dieser Folge sind die beiden Vollprofis in den Snake Mountains mit einem Goldschürfer verabredet. Mike Stephens verdient sich dort seinen Lebensunterhalt seit 30 Jahren mit der Suche nach Nuggets. Aber die Produktivität ließe sich möglicherweise steigern und jetzt ist nicht nur sein eigenes Einkommen in Gefahr. Denn Mikes Partner Will muss eine Familie ernähren, da zählt jedes Körnchen Edelmetall. Weil Mike bis dato nicht offen war für neue Vorschläge, wendet sich Will an Freddy Dodge und Juan Ibarra. Hilft das Duo dem alten Hasen auf die Sprünge?
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.