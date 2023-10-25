Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Ein alter Hase lernt dazu

DMAXFolge vom 25.10.2023
Ein alter Hase lernt dazu

Ein alter Hase lernt dazuJetzt kostenlos streamen

Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Folge vom 25.10.2023: Ein alter Hase lernt dazu

44 Min.Folge vom 25.10.2023Ab 6

In dieser Folge sind die beiden Vollprofis in den Snake Mountains mit einem Goldschürfer verabredet. Mike Stephens verdient sich dort seinen Lebensunterhalt seit 30 Jahren mit der Suche nach Nuggets. Aber die Produktivität ließe sich möglicherweise steigern und jetzt ist nicht nur sein eigenes Einkommen in Gefahr. Denn Mikes Partner Will muss eine Familie ernähren, da zählt jedes Körnchen Edelmetall. Weil Mike bis dato nicht offen war für neue Vorschläge, wendet sich Will an Freddy Dodge und Juan Ibarra. Hilft das Duo dem alten Hasen auf die Sprünge?

Alle verfügbaren Folgen