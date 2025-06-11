Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Australien

Verloren im Outback

DMAXFolge vom 11.06.2025
Verloren im Outback

Verloren im Outback Jetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Australien

Folge vom 11.06.2025: Verloren im Outback

45 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12

Klotzen statt kleckern? Und Schatzsuche im ganz großen Stil? Andreas erkundet in Kanada den Tagebau. Mit dieser Methode lassen sich in tieferen Erdschichten möglicherweise unentdeckte Edelmetallvorkommen erschließen. Liegt hier die Zukunft für Andreas und seine Söhne? Mat und Rhien füttern unterdessen ihre Waschtrommel am Palmer River mit Schürfmaterial. Aber dann erreicht das Duo ein Notruf. Mats Nachbar Greg steckt mit seinem Geländewagen im australischen Busch fest. Das Fahrzeug hat einen Motorschaden. Natürlich eilt Mat seinem Kumpel zu Hilfe.

Alle verfügbaren Folgen