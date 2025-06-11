Goldrausch in Australien
Folge vom 11.06.2025: Verloren im Outback
45 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12
Klotzen statt kleckern? Und Schatzsuche im ganz großen Stil? Andreas erkundet in Kanada den Tagebau. Mit dieser Methode lassen sich in tieferen Erdschichten möglicherweise unentdeckte Edelmetallvorkommen erschließen. Liegt hier die Zukunft für Andreas und seine Söhne? Mat und Rhien füttern unterdessen ihre Waschtrommel am Palmer River mit Schürfmaterial. Aber dann erreicht das Duo ein Notruf. Mats Nachbar Greg steckt mit seinem Geländewagen im australischen Busch fest. Das Fahrzeug hat einen Motorschaden. Natürlich eilt Mat seinem Kumpel zu Hilfe.
Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.