Goldrausch: Macherey & Söhne
Folge vom 05.11.2025: Die Entscheidung
Daumen hoch oder Daumen runter? Wochenlang haben die Machereys in Australien hart gearbeitet. Und jetzt naht in Down Under die Stunde der Wahrheit. Welche Empfehlung spricht Andreas im Northern Territory aus? Wird sich die Schatzsuche dort auszahlen? Mark vertraut voll und ganz auf Andreas' Einschätzung. Und wie entwickelt sich das Business in Deutschland? Hier haben Tobi und Benni ein kleines Unternehmen gegründet. Die Brüder wollen mit einer Maschine Edelmetall aus dem Schlammwasser in Kieswerken filtern. Erfüllt der Prototyp beim ersten Einsatz die Erwartungen?
