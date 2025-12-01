Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 3vom 27.12.2025
42 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6

Mina und Karen nehmen ein neues Projekt in Angriff, das es in sich hat. Das Objekt, das es zu renovieren gilt, gleicht einem wahren Geisterhaus. Außerdem werden die Arbeiten durch einen ungeahnten Zwischenfall verzögert. Können die beiden Frauen das Haus rechtzeitig fertigstellen?

