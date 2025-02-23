Grace Bumbry singt "Carmen"Jetzt kostenlos streamen
Grace Bumbry singt
Folge 1: Grace Bumbry singt "Carmen"
Die Dokumentation nimmt Grace Bumbrys Paraderolle der "Carmen" unter Herbert von Karajan in den Fokus und gibt Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit. Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen sprechen über ihre Zeit mit Grace Bumbry. Mit dem renommierten Gesangslehrer David Lee Brewer, der unter anderem Beyoncé coachte, besuchen wir zum letzten Mal ihre Wohnung in Wien. Ihre Karriere mutet fast wie ein Märchen an: Aufgrund der Rassentrennung konnte Grace Bumbry in den USA nicht einmal ihr Studium am St. Louis Institute of Music beginnen. Sie wurde aufgrund ihrer Hautfarbe nicht aufgenommen. Vor diesem Hintergrund muss man ihre späteren Triumphe sehen: Ihren Durchbruch feierte sie in Bayreuth, wohin sie Wieland Wagner für seinen "Tannhäuser" holte. Von der Presse wurde sie als "schwarze Venus" gefeiert und das Publikum klatsche sie 40-Mal vor den Vorhang. (Dokumentation, DEU 2024) Regie: Dag Freyer Bildquelle: ORF/C Major Entertainment/Unitel/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick